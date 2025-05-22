Общество 22.05.2025 08:17
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22.05.2025 08:17
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт новому главнокомандующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, представив его личному составу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МО, Андрей Белоусов подчеркнул, что новый главнокомандующий - опытный боевой офицер, «который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции».
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о назначение знакомого волгоградцам военного на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.
Андрей Мордвичев в должности начальника штаба и первого зама командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО командовал Парадом Победы в Волгограде-Сталинграде в 2020 и 2021 годах.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, и рядом иных медалей.
Андрея Мордвичева называют «генерал-прорыв». В числе его заслуг называется освобождение Мариуполя, взятие «Азовстали» и Авдеевки. За Авдеевку генералу вручили звезду Героя России.
Фото Минобороны РФ t.me
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