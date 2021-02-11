Телеком

РТКОММ второй год подряд признан лидером рынка спутниковой связи России

Телеком 11.02.2021 16:57
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11.02.2021 16:57


РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») второй раз подряд возглавил ежегодный рейтинг игроков рынка спутниковой связи России. По данным ComNews Research (входит в ГК ComNews), РТКОММ лидирует среди крупнейших спутниковых операторов России по количеству подключенных абонентов. Данные получены на основе статистики, собранной среди всех участников рынка и объединены в аналитическую карту «VSAT-сети в России», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Один из главных итогов 2020 года для РТКОММ — сохранение уверенного лидерства на рынке спутниковой связи России по количеству подключенных абонентов несмотря на эпидемиологические ограничения и кризисные явления в экономике. Выйти на первое место и удержать его мы смогли в результате нескольких лет системной работы, в основе которой — грамотно выбранная стратегия развития, позволившая достичь результата, который заметили и оценили профессиональное бизнес-сообщество и наши клиенты. В 2021 году компания продолжит развивать продуктовый портфель, состоящий из универсальных спутниковых решений, увеличивая динамику подключений различных услуг», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.
У РТКОММ есть все технологические возможности для удовлетворения потребностей и ожиданий пользователей на удаленных и труднодоступных территориях: от организации сетей спутниковой связи для работников золотодобывающих, геологоразведочных, дорожно-строительных, авиакомпаний до подключения скоростного спутникового интернета школам и библиотекам в малочисленных населенных пунктах, благодаря чему они интегрируются в мировое инфокоммуникационное пространство. Услуги РТКОММ активно применяются для получения медико-социальной экспертизы на территориях без развитой оптической инфраструктуры, а также для резервирования каналов связи системы-112 там, где существует риск повреждения проводных коммуникаций.

Одна из приоритетных точек роста бизнеса РТКОММ — комплексные спутниковые решения для эксплуатации морских и речных судов. Сегодня они востребованы у клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. Зона обслуживания РТКОММ — вся акватория Мирового океана.
РТКОММ во взаимодействии с ПАО «Ростелеком» принимает активное участие в реализации крупных телекоммуникационных проектов – устранение цифрового неравенства, подключение социально-значимых объектов – направленных на создание новых возможностей для конечных пользователей и повышения качества их жизни в любой точке Российской Федерации там, где для этого недостаточно наземной инфраструктуры.

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