«Аквариус» и «Ростелеком» объединят компетенции для цифровой трансформации госорганов и образовательной среды
Телеком 19.05.2026 16:52 Реклама
0
19.05.2026 16:52 Реклама
В рамках конференции ЦИПР-2026 компании «Аквариус» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях, направленное на реализацию совместных проектов цифровой трансформации государственных органов и оснащение образовательных учреждений современной ИТ-инфраструктурой.
Партнерство охватывает разработку и внедрение импортонезависимых информационных систем в рамках национального проекта «Экономика данных», создание цифровых платформ для онлайн-взаимодействия граждан, бизнеса и органов власти в сферах науки, спорта, образования и городской инфраструктуры, а также подключение школ, колледжей и училищ к современному образовательному контенту через высокоскоростные каналы связи.
Стороны планируют расширять сотрудничество за счет совместного проведения научно-исследовательских работ и запуска пилотных зон для тестирования перспективных технологий. Отдельным направлением станет привлечение механизмов государственной поддержки, что позволит масштабировать успешные практики на другие регионы и ведомства по мере подтверждения эффективности решений.
Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»:
– Ключевой фактор при выборе промышленного партнера для реализации государственных программ – способность обеспечить технологическую дисциплину на всем протяжении проекта. Соглашение с «Аквариусом» создает основу для совместного планирования ресурсов, синхронизации дорожных карт и прозрачного управления рисками в проектах цифровой трансформации.
Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус»:
– Сегодня задачи государства в сфере цифровизации требуют от производителя не просто поставки оборудования, а глубокого понимания инфраструктуры, в которой эти решения будут работать. Партнерство с крупнейшим оператором цифровых сервисов страны позволяет нам опираться на реальные сценарии эксплуатации, формировать выверенные технические спецификации и заранее планировать производственные ресурсы под задачи государственных программ.
Фото: «Ростелеком.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTVxVWQwJW
Самокаты, шопинг и в два раза больше эксклюзивного контента: Т2 вновь обновляет мультиподписку MiXX22.05.2026 15:32 Реклама
Телеком 22.05.2026 15:32 Реклама
T2 усилила сеть в местах дачного отдыха волгоградцев21.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 21.05.2026 14:07 Реклама
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ21.05.2026 10:38 Реклама
Телеком 21.05.2026 10:38 Реклама
Системы на базе ИИ обрабатывают 45% запросов на линии поддержки жертвам мошенничества21.05.2026 10:00
Телеком 21.05.2026 10:00
Высшая школа экономики и «Ростелеком» создадут образовательные программы для подростков20.05.2026 16:03 Реклама
Телеком 20.05.2026 16:03 Реклама
Пять простых советов: как сэкономить на связи20.05.2026 09:27
Телеком 20.05.2026 09:27
«Аквариус» и «Ростелеком» объединят компетенции для цифровой трансформации госорганов и образовательной среды19.05.2026 16:52 Реклама
Телеком 19.05.2026 16:52 Реклама
«Ростелеком» представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ19.05.2026 13:03 Реклама
Телеком 19.05.2026 13:03 Реклама
«Пилар» инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году19.05.2026 10:10 Реклама
Телеком 19.05.2026 10:10 Реклама
«Книга в эпоху перемен»: «Ростелеком» выступил партнером «Книжного фестиваля» в Волгограде18.05.2026 15:41 Реклама
Телеком 18.05.2026 15:41 Реклама
Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде – исследование T215.05.2026 17:49 Реклама
Телеком 15.05.2026 17:49 Реклама
РТК-Сервис продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%15.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 15.05.2026 14:07 Реклама
Мобильный интернет и связь усилили на живописной трассе Волгоград–Элиста15.05.2026 14:00
Телеком 15.05.2026 14:00
«Рыцари Сорока Островов» разоблачат зло – начались съемки фантастического сериала для Wink14.05.2026 16:37 Реклама
Телеком 14.05.2026 16:37 Реклама
На майских праздниках россияне устремились в регион на Волге14.05.2026 14:20 Реклама
Телеком 14.05.2026 14:20 Реклама