Телеком 22.05.2026 15:32 Реклама
0
22.05.2026 15:32 Реклама
Оператор увеличил количество эксклюзивного видеоконтента в подписке MiXX в два раза, добавив новые сервисы. В состав обновленной версии вошли онлайн-кинотеатры START и «КИОН», а также аренда самокатов «Юрент», сервис подарков «Флаувау» и «Магнит». Подписчики MiXX Max (максимальный) получили безлимитный мобильный интернет.
По данным агентства Frank RG подписка MiXX занимает первое место по наполнению контентом. А после обновления количество эксклюзивного контента в подписке выросло почти в два раза. Помимо новинок в онлайн-кинотеатрах Wink, Premier и «Кинопоиск», клиенты получили доступ к премьерам «КИОН» и START. Теперь в подписке более 300 тысяч фильмов и сериалов.
Кроме этого пользователи MiXX могут получать кешбэк с покупок в «Магните», выбирать подарки среди 15 тысяч товаров в сервисе «Флаувау» и арендовать электросамокаты «Юрент» с бесплатным стартом в 200 городах. В версии MiXX Max (максимальный) к этому добавляется безлимитный интернет для абонентов Т2.
MiXX объединяет в себе лучшие сервисы в каждой категории. С добавлением новых партнеров подписка стала еще выгоднее. Стоимость всех сервисов по отдельности составляет 5 538 рублей. Абонентская плата за максимальную версию MiXX – 599 рублей, поэтому клиент экономит 4 939 рублей ежемесячно.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
– Мы продолжаем объединять сервисы, которыми клиенты пользуются каждый день, и выбираем лучших партнеров в каждой категории. MiXX дает доступ к эксклюзивному контенту и выгоде почти в пять тысяч рублей в месяц. Одной подписки хватит, чтобы смотреть все самые актуальные новинки, а платить за другие сервисы не придется.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:
– Мы стремимся сделать опыт пользования подпиской MiXX для клиента максимально удобным и разнообразным. Мультиподписка пополнилась множеством полезных сервисов, востребованных в повседневной жизни. При этом важно, что мы предоставляем клиентам широкий выбор контента в рамках одной подписки без переплат. Кроме того, MiXX доступен и абонентам других операторов.
Источник фото: Shutterstock (Шаттерсток) / автор Yuganov Konstantin
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjcvxBNS
Самокаты, шопинг и в два раза больше эксклюзивного контента: Т2 вновь обновляет мультиподписку MiXX22.05.2026 15:32 Реклама
Телеком 22.05.2026 15:32 Реклама
T2 усилила сеть в местах дачного отдыха волгоградцев21.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 21.05.2026 14:07 Реклама
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ21.05.2026 10:38 Реклама
Телеком 21.05.2026 10:38 Реклама
Системы на базе ИИ обрабатывают 45% запросов на линии поддержки жертвам мошенничества21.05.2026 10:00
Телеком 21.05.2026 10:00
Высшая школа экономики и «Ростелеком» создадут образовательные программы для подростков20.05.2026 16:03 Реклама
Телеком 20.05.2026 16:03 Реклама
Пять простых советов: как сэкономить на связи20.05.2026 09:27
Телеком 20.05.2026 09:27
«Аквариус» и «Ростелеком» объединят компетенции для цифровой трансформации госорганов и образовательной среды19.05.2026 16:52 Реклама
Телеком 19.05.2026 16:52 Реклама
«Ростелеком» представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ19.05.2026 13:03 Реклама
Телеком 19.05.2026 13:03 Реклама
«Пилар» инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году19.05.2026 10:10 Реклама
Телеком 19.05.2026 10:10 Реклама
«Книга в эпоху перемен»: «Ростелеком» выступил партнером «Книжного фестиваля» в Волгограде18.05.2026 15:41 Реклама
Телеком 18.05.2026 15:41 Реклама
Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде – исследование T215.05.2026 17:49 Реклама
Телеком 15.05.2026 17:49 Реклама
РТК-Сервис продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%15.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 15.05.2026 14:07 Реклама
Мобильный интернет и связь усилили на живописной трассе Волгоград–Элиста15.05.2026 14:00
Телеком 15.05.2026 14:00
«Рыцари Сорока Островов» разоблачат зло – начались съемки фантастического сериала для Wink14.05.2026 16:37 Реклама
Телеком 14.05.2026 16:37 Реклама
На майских праздниках россияне устремились в регион на Волге14.05.2026 14:20 Реклама
Телеком 14.05.2026 14:20 Реклама