На конференции «Цифровая индустрия промышленной России»-2026 «Ростелеком» представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) «Аврора». Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной «Авророй ТВ».
Прототипы смарт-телевизоров произведены компанией «Электра» и оснащены отечественной системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM). На устройствах предустановлена версия операционной системы «Аврора ТВ» от российского разработчика «Открытая мобильная платформа» (ОМП). Компания «Рестрим Медиа» занимается дизайном и адаптацией операционной системы (ОС) для использования в смарт-ТВ. В решение внедрены ИИ-инструменты на базе дата-инфраструктуры и «Нейрошлюза» от «Ростелекома», а также голосовой ассистент с рекомендательной системой от отечественного разработчика Enbisys.
Дарий Халитов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома»:
– Запуск проекта полностью отечественного смарт-ТВ — это пример синергии высокотехнологичных активов «Ростелекома». Обладая собственной российской платформой для умных телевизоров, мы переходим в иную парадигму: от попыток подстроиться под зарубежную ОС со своими ограничениями к самостоятельному созданию нового опыта использования больших экранов.
В настоящее время на российском рынке все смарт-телевизоры базируются на иностранных платформах Android, Android Open Source Project (AOSP) и других. Следовательно, из-за рубежа имеется доступ к ключевым компонентам смарт-ТВ: процессору, памяти, экрану, шифрованию контента, персональным данным, статистике использования устройства. Это делает устройства на таких ОС уязвимыми из-за рисков санкций, внешнего деструктивного воздействия на системы управления (блокировка или ограничение функционала), утечек чувствительных данных за границу и возможностей недекларируемого наблюдения за пользователями.
«Аврора ТВ» исключает возможность повлиять на работоспособность устройств из-за рубежа, так как все системы управления и контроля разработаны и находятся в России. Среди ключевых особенностей и функционала решения: гарантированный доступ на главном экране к национальному контенту, включая бесплатную трансляцию федеральных каналов, даже если телевизор не оснащен модулем цифрового ТВ; простой вход на смарт-ТВ для всех российских разработчиков приложений и сервисов; доступ к российским онлайн-кинотеатрам; гибкая адаптация под решение бизнес-задач (для отелей, кафе, офисов и других); работа с персональными данными в полном соответствии с российским законодательством.
Осенью планируется наладить на «Электре» серийное производство умных телевизоров на ОС «Аврора ТВ»: они будут иметь диагональ от 24 до 55 дюймов, оснащаться ЖК-матрицей повышенной четкости (4K и FHD в зависимости от размера экрана и ценовой категории), голосовым управлением, рекомендательной системой и ИИ-ассистентом на борту. «Аврора ТВ» может быть портирована на различные (в том числе уже выпущенные) смарт-телевизоры. Решение поддерживает возможность кастомизации под производителя по модели «белой этикетки» (White Label).
Использование «Авроры» в отечественном смарт-ТВ еще одно новое направление развития ОС. В 2025 году «Ростелеком» и ОМП совместно с партнерами представили прототип платформы «Аврора Автомобильная» для отечественного автомобилестроения.
Фото сгенерировано ИИ.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTVxVUvx6c
