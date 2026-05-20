«Ростелеком» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и научной деятельности. Документ подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Стороны договорились объединить усилия для разработки образовательных программ, отвечающих актуальным потребностям рынка. Помимо этого, «Ростелеком» и Высшая школа экономики начнут проводить совместные научные исследования.
В рамках соглашения также запланированы образовательные мероприятия, благодаря которым школьники и студенты получат уникальные знания от крупнейшего отечественного провайдера цифровых услуг и одного из ведущих университетов страны.
Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:
– Сегодня «Ростелеком» активно поддерживает подготовку нового поколения цифровых специалистов. В прошлом месяце мы значительно расширили возможности образовательной платформы «Ростелеком Лицей», добавив более 20 онлайн-курсов по современным техническим направлениям, включая программирование, нейросети, разработку игр и робототехнику. Соглашение с Высшей школой экономики позволяет объединить академические знания с практическим опытом нашей компании. Уверены, что сотрудничество с ВШЭ станет мощным дополнительным импульсом для развития цифровых компетенций молодежи.
Дмитрий Земцов, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:
– Современное образование требует тесного диалога университетов, бизнеса и профессионального сообщества. В этом году Высшая школа экономики и «Ростелеком» уже нашли первые точки соприкосновения в проектах Национальной технологической олимпиады и Фестивале игровых индустрий. Соглашение позволит нам масштабировать это взаимодействие: в образовательной и проектной сферах, а также в создании новых форматов поддержки школьников и студентов, увлекающихся технологиями.
Фото: «Ростелеком».
