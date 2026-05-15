РТК-Сервис продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%





РТК-Сервис выполнил полный перерасчет оптического бюджета DWDM-сети без участия вендора, снизив риски потери десятка терабайтов трафика. Инженеры интегратора проанализировали более 300 сегментов магистральной и региональной сети оператора связи, увеличили ее эксплуатационный запас и практически свели к нулю отказы, связанные с нестабильной работой оборудования.

Системный интегратор РТК-Сервис завершил комплексный проект по аудиту и оптимизации оптического дизайна сети на DWDM-оборудовании производства Nokia. Главная цель – уменьшить количество отказов и повысить качество передачи высокоскоростного трафика для федерального оператора связи.

Благодаря проделанной работе инженерам удалось самостоятельно, без участия вендора Nokia, существенно увеличить стабильность работы сети оператора связи. В частности, эксплуатационный запас с учетом долгосрочной перспективы использования оборудования вырос до 60-70%, а количество отказов сети DWDM, связанных с работой на предельных уровнях оптической мощности высокоскоростных магистралей, уменьшилось практически до нуля.

– Работа сети DWDM на предельных параметрах означает, что любое незначительное внешнее воздействие, будь то температурные колебания, физическое воздействие на кабель или флуктуации оборудования, может привести к мгновенной потере трафика. Например, одна оптическая линия может передавать 90-100 каналов по 100 Гбит каждый, что в сумме составляет до 10 терабайт данных, которые рискуют исчезнуть в одно мгновение. После оптимизации у каждого сегмента появился необходимый запас, и такие риски были полностью нивелированы, – пояснил руководитель группы поддержки транспортных сетей РТК-Сервис Андрей Демин.

Процесс аудита, который провел РТК-Сервис, существенно отличается от классического подхода. Вместо стандартной выдачи списка замечаний, инженеры реализовали полный цикл работ «под ключ». Сначала через удаленный доступ, предоставленный «Ростелекомом», специалист заходил на каждый узел и собирал актуальные данные. Затем он загружал эти данные в специализированную программу, которая рассчитывала обновленный линейный дизайн, выявляла критические моменты и проводила их детальный анализ. На основе этого эксперт готовил подробные рекомендации для сотрудников заказчика о том, что необходимо изменить на конкретном узле. При этом специалисты РТК-Сервис сопровождали выполнение рекомендаций, поскольку некоторые процедуры были достаточно сложными и требовали контроля. Затем инженер повторно собирал обновленные данные, вносил их в программу, проверял – убеждался, что сеть работает в оптимальных параметрах, – и только после этого переходил к следующему сегменту. Это была многоэтапная итерационная работа по каждому из более чем 300 сегментов в отдельности, от узла к узлу, что потребовало исключительной кропотливости и постоянного контроля.

Важнейшей технической особенностью проекта стал самостоятельный перерасчет оптического бюджета. Оптический бюджет – это математическая модель, которая определяет, какое оборудование и на каких участках должно быть установлено, чтобы обеспечить передачу заданного числа каналов с учетом старения кабеля, температурных изменений и эксплуатационных запасов. Обычно такой перерасчет выполняется только вендором, однако РТК-Сервис, благодаря наличию уникального инструмента и глубоких инженерных знаний, смог выполнить его самостоятельно.

– После ухода западных вендоров с российского рынка, многие потеряли доступ к критически важным инженерным компетенциям. Однако по оборудованию Nokia РТК-Сервис стал обладателем эксклюзивной экспертизы, и в этом проекте мы её полностью применили. Наши специалисты пересчитали оптический бюджет для сотен сегментов, подняли эксплуатационный запас с критических 30-40% до 60–70% и практически обнулили отказы. Мы показали, что наша инженерная команда способна не только обслуживать, но и перепроектировать сложнейшие оптические сети без единого обращения к производителю. Теперь инфраструктура «Ростелекома» на Nokia работает не просто стабильно – она защищена на годы вперёд, – прокомментировал генеральный директор РТК-Сервис Константин Савчук.

– На сетях «Ростелекома» одновременно представлено оборудование разных западных производителей, и заместить такой объем мультивендорной инфраструктуры в моменте невозможно, это долгий и технологически сложный процесс. При этом наша ключевая обязанность как федерального оператора – обеспечить непрерывность связи для миллионов абонентов без потери качества. Ранее РТК-Сервис уже принял на себя обслуживание оборудования Huawei и Juniper, и, что самое важное, отлично справляется с этой задачей – показатели SLA на уровне вендоров или лучше. Нам нужен не просто поставщик услуг, а партнер с нестандартным инженерным подходом. Проект по оборудованию Nokia – яркий пример: вместо шаблонной техподдержки мы получили глубокий аудит, перерасчет оптического дизайна и увеличение эксплуатационного запаса. Это именно тот уровень ответственности и экспертизы, который позволяет нам уверенно планировать развитие сетей в современных условиях, – добавил заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком» Сергей Онянов.

Фото: «Ростелеком».

