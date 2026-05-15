Главное

«Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Федеральные новости
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Телеком

РТК-Сервис продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%

Телеком 15.05.2026 14:07 Реклама
0
15.05.2026 14:07 Реклама


РТК-Сервис выполнил полный перерасчет оптического бюджета DWDM-сети без участия вендора, снизив риски потери десятка терабайтов трафика. Инженеры интегратора проанализировали более 300 сегментов магистральной и региональной сети оператора связи, увеличили ее эксплуатационный запас и практически свели к нулю отказы, связанные с нестабильной работой оборудования.
Системный интегратор РТК-Сервис завершил комплексный проект по аудиту и оптимизации оптического дизайна сети на DWDM-оборудовании производства Nokia. Главная цель – уменьшить количество отказов и повысить качество передачи высокоскоростного трафика для федерального оператора связи. 
Благодаря проделанной работе инженерам удалось самостоятельно, без участия вендора Nokia, существенно увеличить стабильность работы сети оператора связи. В частности, эксплуатационный запас с учетом долгосрочной перспективы использования оборудования вырос до 60-70%, а количество отказов сети DWDM, связанных с работой на предельных уровнях оптической мощности высокоскоростных магистралей, уменьшилось практически до нуля.
– Работа сети DWDM на предельных параметрах означает, что любое незначительное внешнее воздействие, будь то температурные колебания, физическое воздействие на кабель или флуктуации оборудования, может привести к мгновенной потере трафика. Например, одна оптическая линия может передавать 90-100 каналов по 100 Гбит каждый, что в сумме составляет до 10 терабайт данных, которые рискуют исчезнуть в одно мгновение. После оптимизации у каждого сегмента появился необходимый запас, и такие риски были полностью нивелированы, – пояснил руководитель группы поддержки транспортных сетей РТК-Сервис Андрей Демин.
Процесс аудита, который провел РТК-Сервис, существенно отличается от классического подхода. Вместо стандартной выдачи списка замечаний, инженеры реализовали полный цикл работ «под ключ». Сначала через удаленный доступ, предоставленный «Ростелекомом», специалист заходил на каждый узел и собирал актуальные данные. Затем он загружал эти данные в специализированную программу, которая рассчитывала обновленный линейный дизайн, выявляла критические моменты и проводила их детальный анализ. На основе этого эксперт готовил подробные рекомендации для сотрудников заказчика о том, что необходимо изменить на конкретном узле. При этом специалисты РТК-Сервис сопровождали выполнение рекомендаций, поскольку некоторые процедуры были достаточно сложными и требовали контроля. Затем инженер повторно собирал обновленные данные, вносил их в программу, проверял – убеждался, что сеть работает в оптимальных параметрах, – и только после этого переходил к следующему сегменту. Это была многоэтапная итерационная работа по каждому из более чем 300 сегментов в отдельности, от узла к узлу, что потребовало исключительной кропотливости и постоянного контроля.
Важнейшей технической особенностью проекта стал самостоятельный перерасчет оптического бюджета. Оптический бюджет – это математическая модель, которая определяет, какое оборудование и на каких участках должно быть установлено, чтобы обеспечить передачу заданного числа каналов с учетом старения кабеля, температурных изменений и эксплуатационных запасов. Обычно такой перерасчет выполняется только вендором, однако РТК-Сервис, благодаря наличию уникального инструмента и глубоких инженерных знаний, смог выполнить его самостоятельно. 
– После ухода западных вендоров с российского рынка, многие потеряли доступ к критически важным инженерным компетенциям. Однако по оборудованию Nokia РТК-Сервис стал обладателем эксклюзивной экспертизы, и в этом проекте мы её полностью применили. Наши специалисты пересчитали оптический бюджет для сотен сегментов, подняли эксплуатационный запас с критических 30-40% до 60–70% и практически обнулили отказы. Мы показали, что наша инженерная команда способна не только обслуживать, но и перепроектировать сложнейшие оптические сети без единого обращения к производителю. Теперь инфраструктура «Ростелекома» на Nokia работает не просто стабильно – она защищена на годы вперёд, – прокомментировал генеральный директор РТК-Сервис Константин Савчук.
– На сетях «Ростелекома» одновременно представлено оборудование разных западных производителей, и заместить такой объем мультивендорной инфраструктуры в моменте невозможно, это долгий и технологически сложный процесс. При этом наша ключевая обязанность как федерального оператора – обеспечить непрерывность связи для миллионов абонентов без потери качества. Ранее РТК-Сервис уже принял на себя обслуживание оборудования Huawei и Juniper, и, что самое важное, отлично справляется с этой задачей – показатели SLA на уровне вендоров или лучше. Нам нужен не просто поставщик услуг, а партнер с нестандартным инженерным подходом. Проект по оборудованию Nokia – яркий пример: вместо шаблонной техподдержки мы получили глубокий аудит, перерасчет оптического дизайна и увеличение эксплуатационного запаса. Это именно тот уровень ответственности и экспертизы, который позволяет нам уверенно планировать развитие сетей в современных условиях, – добавил заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком» Сергей Онянов.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTVxP3Nm1X

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
22.05.2026 15:32 Реклама
Телеком 22.05.2026 15:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 21.05.2026 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2026 10:38 Реклама
Телеком 21.05.2026 10:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2026 10:00
Телеком 21.05.2026 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2026 16:03 Реклама
Телеком 20.05.2026 16:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2026 09:27
Телеком 20.05.2026 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2026 16:52 Реклама
Телеком 19.05.2026 16:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2026 13:03 Реклама
Телеком 19.05.2026 13:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2026 10:10 Реклама
Телеком 19.05.2026 10:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.05.2026 15:41 Реклама
Телеком 18.05.2026 15:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2026 17:49 Реклама
Телеком 15.05.2026 17:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 15.05.2026 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2026 14:00
Телеком 15.05.2026 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2026 16:37 Реклама
Телеком 14.05.2026 16:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2026 14:20 Реклама
Телеком 14.05.2026 14:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:00
Под Волгоградом спасатели ищут утопленника в реке ДонСмотреть фотографии
15:33
Часть центра Волгограда перекроют 23 мая из-за забегаСмотреть фотографии
15:17
Картельный сговор маршрутчиков вскрыло УФАС в МихайловкеСмотреть фотографии
15:16
Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускницСмотреть фотографии
14:59
Волжский горсуд назначил дату рассмотрения дела семейства экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
14:33
Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублейСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам напомнили о дедлайне для подачи налоговых декларацийСмотреть фотографии
13:18
Успел в последние секунды: сотрудник ФСИН спас тонущего на Ахтубе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:58
Имран Азнауров – в символической сборной молодых футболистовСмотреть фотографии
12:47
Главу Руднянского района переизбрали на второй срокСмотреть фотографии
12:37
Как Сады Придонья адаптируются в условиях рыночной неопределенностиСмотреть фотографии
12:02
Подозреваемому в вымогательстве журналисту Алексею Серовому смягчили меру пресеченияСмотреть фотографии
11:51
Ростовчанка отсудила у жадного экс-супруга 42 млн рублейСмотреть фотографии
11:49
Бочаров: впервые за 10 лет обводнение Волго-Ахтубинской поймы достигло 90%Смотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Злостного алиментщика волгоградские приставы вытащили из шкафаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде из-за очередной аварии урезали трамвайные маршрутыСмотреть фотографии
11:11
Километр нового водовода проложили на ул. Автотранспортной в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:09
Нулевую Продольную Волгограда освободили от ограниченийСмотреть фотографии
11:07
Монохром воспоминаний и рукотворная народная палитра в новом балете о ЧайковскомСмотреть фотографии
10:48
Автотуристы назвали Волгоград одним из лучших направленийСмотреть фотографии
10:12
Волгоградку обвинили в краже после снятия денег с карты погибшего в ДТП сожителяСмотреть фотографии
09:59
Волгоградцам и гостям города назвали дешевые места для ночевокСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом за вылов 22 рыбин сетями задержали двоих рыбаковСмотреть фотографии
09:40
Гендиректора «Ротора» восхитила поддержка болельщиков на матче с «Акроном»Смотреть фотографии
09:30
Ставший чиновником экс-глава полиции Дубовки обвиняется в кражеСмотреть фотографии
08:50
Билборды в поддержку «Ротора» появились в Самаре перед матчем с «Акроном»Смотреть фотографии
08:25
Волгоградцев предупредили о штрафах за старые газовые плитыСмотреть фотографии
08:23
Любовь Астамирова взяла золото на крупном федеральном турнире по дзюдо в НовочеркасскеСмотреть фотографии
08:13
«Ближе к 9 будет пробка»: Нулевая продольная в Волгограде может встать из-за «легкого» ДТПСмотреть фотографии
07:50
Волгоградская область не попала под атаку 217 украинских БПЛАСмотреть фотографии
 