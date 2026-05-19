«Пилар» инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году





«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2,5 тысячи объектов до конца года. Общий объем инвестиций в башенную инфраструктуру страны превысит 3,6 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

– С начала 2026 года число новых объектов компании увеличилось на 400. Благоприятный для строительства сезон начинается с потеплением, поэтому большую часть антенно-мачтовых сооружений мы планируем построить до середины осени. К концу года «Пилар» увеличит количество опор еще на 2,5 тысячи, – рассказал Алексей Крушинин.

Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Общий объем планируемых инвестиций в региональную инфраструктуру в 2026 году – более 3,6 млрд рублей.

Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала 2025 года число сделок на размещения выросло более чем на 1300, среди них обращения со стороны региональных операторов, компании из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие.

«Пилар» продолжит реализацию инвестиционной программы во втором полугодии 2026 года, делая акцент на расширение географии присутствия и усовершенствование процессов эксплуатации существующих опор.

Фото: пресс-служба Т2.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjdBumtE