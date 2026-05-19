«Пилар» инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году

Телеком 19.05.2026 10:10 Реклама
0
19.05.2026 10:10 Реклама
«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2,5 тысячи объектов до конца года. Общий объем инвестиций в башенную инфраструктуру страны превысит 3,6 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
– С начала 2026 года число новых объектов компании увеличилось на 400. Благоприятный для строительства сезон начинается с потеплением, поэтому большую часть антенно-мачтовых сооружений мы планируем построить до середины осени. К концу года «Пилар» увеличит количество опор еще на 2,5 тысячи, – рассказал Алексей Крушинин.
Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Общий объем планируемых инвестиций в региональную инфраструктуру в 2026 году – более 3,6 млрд рублей.
Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала 2025 года число сделок на размещения выросло более чем на 1300, среди них обращения со стороны региональных операторов, компании из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие.
«Пилар» продолжит реализацию инвестиционной программы во втором полугодии 2026 года, делая акцент на расширение географии присутствия и усовершенствование процессов эксплуатации существующих опор.
Фото: пресс-служба Т2.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjdBumtE
Самокаты, шопинг и в два раза больше эксклюзивного контента: Т2 вновь обновляет мультиподписку MiXX22.05.2026 15:32 Реклама
Телеком 22.05.2026 15:32 Реклама
T2 усилила сеть в местах дачного отдыха волгоградцев21.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 21.05.2026 14:07 Реклама
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ21.05.2026 10:38 Реклама
Телеком 21.05.2026 10:38 Реклама
Системы на базе ИИ обрабатывают 45% запросов на линии поддержки жертвам мошенничества21.05.2026 10:00
Телеком 21.05.2026 10:00
Высшая школа экономики и «Ростелеком» создадут образовательные программы для подростков20.05.2026 16:03 Реклама
Телеком 20.05.2026 16:03 Реклама
Пять простых советов: как сэкономить на связи20.05.2026 09:27
Телеком 20.05.2026 09:27
«Аквариус» и «Ростелеком» объединят компетенции для цифровой трансформации госорганов и образовательной среды19.05.2026 16:52 Реклама
Телеком 19.05.2026 16:52 Реклама
«Ростелеком» представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ19.05.2026 13:03 Реклама
Телеком 19.05.2026 13:03 Реклама
«Пилар» инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году19.05.2026 10:10 Реклама
Телеком 19.05.2026 10:10 Реклама
«Книга в эпоху перемен»: «Ростелеком» выступил партнером «Книжного фестиваля» в Волгограде18.05.2026 15:41 Реклама
Телеком 18.05.2026 15:41 Реклама
Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде – исследование T215.05.2026 17:49 Реклама
Телеком 15.05.2026 17:49 Реклама
РТК-Сервис продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%15.05.2026 14:07 Реклама
Телеком 15.05.2026 14:07 Реклама
Мобильный интернет и связь усилили на живописной трассе Волгоград–Элиста15.05.2026 14:00
Телеком 15.05.2026 14:00
«Рыцари Сорока Островов» разоблачат зло – начались съемки фантастического сериала для Wink14.05.2026 16:37 Реклама
Телеком 14.05.2026 16:37 Реклама
На майских праздниках россияне устремились в регион на Волге14.05.2026 14:20 Реклама
Телеком 14.05.2026 14:20 Реклама