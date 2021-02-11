Одна взлетела, вторая закрутилась: под Волгоградом жестко столкнулись две иномарки (ВИДЕО)

Происшествия 11.02.2021 11:38
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11.02.2021 11:38
Крупную аварию с участием двух иномарок на трассе "Волгоград - Элиста" запечатлел авторегистратор. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне днем в Светлоярском районе столкнулись "Opel Corsa" и "Ford Kuga". По предварительной информации, 43-летний водитель " Opel" при при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с движущимся по главной дороге в сторону Элисты автомобилем "Ford Kuga", под управлением 20-летнего водителя. Как видно на записи, от удара "Ford Kuga" подбросило вверх, а "Opel" закрутило на дороге. К счастью, в аварии никто не погиб. В больницу госпитализировали водителя "Opel Corsa".
Видео из группы "Жесть Волгограда", Вконтакте
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