Волгоградстат зафиксировал снижение платы за отопление и воду





Данные о снижении платы за некоторые коммунальные услуги опубликовал сегодня Волгоградстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, которое провело мониторинг средних цен на услуги и продукты питания в Волгоградской области за прошедшую неделю, в частности, в регионе ненамного снизилась стоимость отопления, водоснабжения и водоотведения. Так, цена услуги по отоплению квадратного метра общей площади на прошлой неделе уменьшилась почти на 0,5% и равняется теперь 27,8 рублям. Одна гикокалория из другой строчки «Отопление» подешевела на 0,14% - теперь ее стоимость 2000,01 рублей. Стоимость водоотведения (в метрах кубических) стала меньше на 0,42%, достигнув значения в 21 рубль 19 копеек. Услуга по холодному водоснабжению и водоотведению (с человека) стала дешевле на 0,14% и стоит теперь 573 рубля 11 копеек.

Как следует из опубликованных данных, снижение платы за некоторые коммунальные услуги в Волгоградской области произошло за счет уменьшения стоимости этих услуг в Михайловке. Что касается Волгограда, то никаких изменений, ни в большую, ни в меньшую сторону на прошедшей неделе в Волгоградстате не заметили.



