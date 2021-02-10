Экономика

Волгоградстат зафиксировал снижение платы за отопление и воду

Экономика 10.02.2021 14:54
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10.02.2021 14:54


Данные о снижении платы за некоторые коммунальные услуги опубликовал сегодня Волгоградстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, которое провело мониторинг средних цен на услуги и продукты питания в Волгоградской области за прошедшую неделю, в частности, в регионе ненамного снизилась стоимость отопления, водоснабжения и водоотведения. Так, цена услуги  по отоплению квадратного метра общей площади на прошлой неделе уменьшилась почти на 0,5% и равняется теперь 27,8 рублям. Одна гикокалория из другой строчки «Отопление» подешевела на 0,14% - теперь ее стоимость 2000,01 рублей. Стоимость водоотведения (в метрах кубических) стала меньше на 0,42%, достигнув значения в 21 рубль 19 копеек. Услуга по холодному водоснабжению и водоотведению (с человека) стала дешевле на 0,14%  и стоит теперь 573 рубля 11 копеек. 
Как следует из опубликованных данных, снижение платы за некоторые коммунальные услуги в Волгоградской области произошло за счет уменьшения стоимости этих услуг в Михайловке. Что касается Волгограда, то никаких изменений, ни в большую, ни в меньшую сторону на прошедшей неделе в Волгоградстате не заметили. 

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