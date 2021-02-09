



В Волгоградской области смертность населения в декабре 2020 года возросла на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, в декабре 2020 года из жизни ушли 4342 человека, тогда как в последнем месяце 2019 года умерших было 2704 человека. Таким образом, рост количества умерших составил 1638 человек. К слову, во всех регионах ЮФО смертность резко выросла. Самый печальный показатель зафиксирован в республике Адыгея – рост почти 90%, самый низкий – в Астраханской области (57,8%).

Что касается смертности населения в Волгоградской области от коронавируса в декабре 2020 года, то Росстат выдал данные о 176 жителях региона, у которых был идентифицирован ковид. Также сообщается о 98 скончавшихся, у которых коронавирус не стал основной причиной смерти, однако он оказал влияние на развитие фатальных осложнений. В коронавирусной статистике фигурируют еще 552 умерших. Это те, у кого коронавирус также не был основной причиной смерти и не оказал рокового влияния на печальный исход.

Ранее Росстат сообщал, что за январь-ноябрь 2020 года в регионе умерли 34772 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года – 30148 человек.



