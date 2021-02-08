Смягчение ограничений по COVID-19 ожидает Волгоградскую область

Общество 08.02.2021 10:23
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08.02.2021 10:23
Предложения по поэтапному смягчению введенных ограничений из-за коронавируса должны быть подготовлены в ближайшие две недели. Инициативы по частичной или полной отмене тех или иных запретов, установленных в регионе, аккумулирует оперативный штаб и впоследствии примет необходимые решения, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, в Волгоградской области, в том числе, запрещена работа заведений общепита после 23.00, действуют ограничения по заполнению залов театров и кинотеатров; продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет.
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