Смягчение ограничений по COVID-19 ожидает Волгоградскую область





Предложения по поэтапному смягчению введенных ограничений из-за коронавируса должны быть подготовлены в ближайшие две недели. Инициативы по частичной или полной отмене тех или иных запретов, установленных в регионе, аккумулирует оперативный штаб и впоследствии примет необходимые решения, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, в Волгоградской области, в том числе, запрещена работа заведений общепита после 23.00, действуют ограничения по заполнению залов театров и кинотеатров; продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет.



