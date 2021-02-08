Родные погибшей под колесами машины Росгвардии волгоградской пенсионерки ищут очевидцев трагедии

Расследования 08.02.2021 10:03
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08.02.2021 10:03
Родственники 69-летней Лидии Поповой, которая умерла в больнице после наезда машины Росгвардии, ищут очевидцев трагедии, которая произошла 5 февраля около половины седьмого утра в районе остановки «Нефтяник» в Советском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» близкие погибшей, любые показания свидетелей или записи с видеорегистратора могут оказаться очень важными в установлении истинных обстоятельств трагического ДТП.
Напомним, по факту ДТП, после которого пенсионерка скончалась в больнице, СУ СК по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. За рулем патрульной машины «Lada Granta» находился 28-летний сотрудник Росгвардии. После происшествия в ГУ МВД по Волгоградской области сначала заявляли, что женщина перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Позднее в СУ СК по Волгоградской области поясняли, что пенсионерка переходила дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Между тем, читатели ИА «Высота 102» в комментариях сообщали, что в момент трагедии светофоры на данном участке не работали – мигал только желтый свет. Дочь погибшей пенсионерки в интервью ИА «Высота 102» уверяла, что ее мама была дисциплинированным пешеходом и не могла нарушить правила дорожного движения.
Свидетели происшествия могут сообщать информацию по телефону редакции ИА "Высота 102" - 8-937-55-66-102. Журналисты свяжут вас с родными погибшей женщины.
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