Экономика

Новогодние премии в 2020 году стали платить чаще

Экономика 04.02.2021 20:19
0
04.02.2021 20:19


В 2020 году новогодние выплаты (премии, бонусы) уже получили треть россиян, свидетельствует опрос, проведенный СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».  Их доля выросла с 30% в 2019 году до 32% в 2020-м. Женщины чаще мужчин сообщали о росте размера своих премий по итогам прошлого года. Чаще всего предновогодние премии платили в ЯНАО, а также в Иркутской, Мурманской и Омской областях. Реже всего — в Ростовской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге.
Как показал опрос, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка,  доля респондентов, в 2020 году получивших новогодние премии, выросла с 2019 года на 2 процентных пункта (с 30%). Чаще других о выплатах сообщали жители Ямало-Ненецкого автономного округа (67%), Иркутской (53%), Мурманской (42,5%), Омской (41%) и Белгородской (40%) областей. Реже — жители Бурятии (16,5%), Хабаровского края (16,5%), Ростовской области (15,4%), Пермского края (15%) и Санкт-Петербурга (14%). Среди москвичей о подобных выплатах сообщили 44%.
Размер новогодних премий каждого второго респондента (49%) составил около 10 тыс. руб. Треть опрошенных (34,5%) получили выплаты в пределах 11-30 тыс. руб. 9% – 31-50 тыс. руб. и 8% – более 50 тыс. руб. Данные о премиях, полученные в ходе опроса, близки к аналогичным данным Росстата, в основе которых лежит статистика среднемесячных номинальных зарплат в России. В 2019 году средний размер новогодних премий  по Росстату составил примерно 16 тыс. руб. Рассчитать уровень премий за 2020 год пока невозможно в условиях отсутствия данных о номинальных зарплатах за ноябрь и декабрь, но в январе-октябре средние зарплаты были на 7% выше, чем в январе-октябре предыдущего года.
У большей части респондентов (41%) размер предновогодних выплат не изменился по сравнению с предыдущим годом. 30% опрошенных получили больше, чем в 2019 году. 17% – меньше.
Женщины чаще мужчин сообщали об увеличении размера своих премий в 2020 году относительно 2019-го (33% женщин против 26% мужчин). Мужчины, напротив, чаще говорили, что размер их премий не изменился (47% мужчин против 36,5% женщин) и снизился (18% мужчин против 15% женщин).
Четверть респондентов (22%) тратят новогоднюю премию на подарки к новогодним праздникам. 16% опрошенных возвращают долги и выплачивают кредиты. 15% тратят премию на новогодние развлечения и угощения. Около 10% респондентов сберегают или приобретают финансово-страховые продукты.

*В исследовании приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из них 50% мужчин и 50% женщин. 8,9% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет, 36,3% — от 25 до 44 лет, 38,4% — от 45 до 60 лет и 16,2% — от 61 до 75 лет.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Экономика
05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 21:16
Экономика 04.02.2021 21:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 17:01
Экономика 04.02.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 16:58
Экономика 04.02.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 14:16
Экономика 04.02.2021 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 13:54
Экономика 04.02.2021 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 13:16
Экономика 04.02.2021 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 16:27
Экономика 03.02.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 16:09
Экономика 03.02.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 14:44
Экономика 03.02.2021 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 12:46
Экономика 03.02.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:52
Экономика 03.02.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:01
Экономика 03.02.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 10:48
Экономика 03.02.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 07:54
Экономика 03.02.2021 07:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:46
В волгоградском техникуме за взятки выдавали корочки помощника машинистаСмотреть фотографии
09:26
Жителей многоэтажки в Волгограде эвакуировали из-за угрозы взрыва гранатыСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде проверили обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооруженийСмотреть фотографии
08:38
В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 местСмотреть фотографии
08:37
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»Смотреть фотографии
20:37
«Господа, вы звери?»: в Волгограде перестреляли биркованных собак (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Новогодние премии в 2020 году стали платить чащеСмотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области за год у 4500 жителей выявили рак на ранней стадииСмотреть фотографии
19:34
Координатор Волгоградского штаба Навального попросился на волюСмотреть фотографии
17:45
"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетяхСмотреть фотографии
16:57
Арктический холод и метель: дорожники Волгограда готовятся отразить атаку непогодыСмотреть фотографии
16:49
Волгоградские чиновники хотят вернуть коронавирусный стационар обычным больнымСмотреть фотографии
16:25
Под Волгоградом коммунальщиков ждет возмездие за упавшего в яму с водой ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
В Волгограде ограничат движение из-за сборки моста через Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
15:48
Мстительный водитель минивэна открыл стрельбу на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:39
Объяснимо, но требует проверки: в Волгоградской облдуме изумились счетам за отоплениеСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области выстроились виртуальные и реальные очереди на прививку от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В центре Волжского из-за вандалов «облысела» многолетняя ельСмотреть фотографии
14:16
Заместителю Минстроя РФ презентовали проекты компании АК «ТПГ «БИС» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградцеСмотреть фотографии
13:54
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области задумались о ковидных паспортахСмотреть фотографии
12:45
Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницыСмотреть фотографии
12:37
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и СбераСмотреть фотографии
11:32
Житель Волгоградской области пытался поджечь магазин из-за уволенных родственниковСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде убирают павильон с центрового местаСмотреть фотографии
11:19
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-герояСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографии
10:59
«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИСмотреть фотографии
10:23
Вышел из тумана: на трассе Волгоград-Москва задавили пешехода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 