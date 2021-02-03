Экономика

ВТБ: рынок розничного кредитования в России вырастет за год на 10%

Экономика 03.02.2021 10:48 Новости компаний
0
03.02.2021 10:48 Новости компаний


Кредитный портфель физлиц российских банков увеличится примерно на 10% по итогам 2021 года, ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка. Такие прогнозы, как сообщает ИА "Высота 102",  озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции. В 2020 г. ВТБ нарастил портфель розничных кредитов на 12% (до 3,691 трлн рублей), продажи – на 17% (до 1,747 трлн).
В 2020 году драйвером роста розничного бизнеса стала ипотека. ВТБ установил рекорд по продажам жилищных кредитов – 935 млрд рублей, что почти на 40% превышает результат 2019 года. Банк обеспечил жильем более 350 тысяч российских семей. На продажи оказали влияние программа господдержки, снижение ставок и цифровизация ипотечного бизнеса. Портфель жилищных кредитов банка за год вырос на 18,6% и вплотную приблизился к 2 трлн рублей. 
В сегменте кредитования наличными ВТБ за прошедший год выдал своим клиентам более 1,1 млн кредитов на 732 млрд рублей, что сопоставимо с 2019 годом. Серьезный рост – на 40% – в результате отложенного спроса и предпраздничных распродаж пришелся на четвертый квартал. Объем портфеля потребкредитов за год вырос на 8% и превысил 1,465 трлн рублей.
В сегменте автокредитования ВТБ выдал более 90 тысячи кредитов на 80 млрд рублей. Это ниже результатов 2019 г., однако в конце года продажи относительно четвертого квартала предыдущего года выросли. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей.
«В прошлом году в фокусе внимания ВТБ был как рост розничного кредитования, так и помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за COVID-19. Банк предоставил своим клиентам кредитные каникулы в объеме около 300 млрд руб., и благодаря вовремя оказанной поддержке граждане смогли не допустить серьезной просрочки и вернулись в график платежей. ВТБ был и остается одним из наиболее активных участников госпрограмм по ипотеке и автокредитованию. Льготные кредиты на покупку квартир и автомобилей в прошлом году взяли у нас уже более 100 тыс. заемщиков на 265 млрд рублей. Можно с уверенностью сказать, что весомая поддержка со стороны государства серьезно поддержала рынок во время пандемии», – комментирует итоги 2020 года Анатолий Печатников.
Топ-менеджер подчеркнул, что приоритетной задачей для ВТБ является перевод кредитования физлиц в онлайн-формат. «В 2020 г. мы первыми в России провели полностью дистанционные сделки по ипотеке и автокредитованию, а по итогам 2021 г. планируем оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк и выдать около 6 тысяч автокредитов полностью онлайн. К 2022 г. мы предложим своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате», – заявил Анатолий Печатников
Передовые технологии обслуживания клиентов ВТБ будет применять как в онлайн, так и офлайн-каналах. В прошлом году радикально обновился мобильный и интернет-банк: его аудитория выросла на четверть, а к концу 2022 г. пользователями ВТБ Онлайн станут уже 15 млн человек. Кроме того, с 2021 года все новые офисы ВТБ открываются в новом технологичном формате, эффективность которых на 40% выше по сравнению со стандартными точками продаж.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Экономика
03.02.2021 12:46
Экономика 03.02.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:52
Экономика 03.02.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:01
Экономика 03.02.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 07:54
Экономика 03.02.2021 07:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 20:38
Экономика 02.02.2021 20:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 20:06
Экономика 02.02.2021 20:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 17:46
Экономика 02.02.2021 17:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 16:31
Экономика 02.02.2021 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 15:52
Экономика 02.02.2021 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 15:03
Экономика 02.02.2021 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 13:10
Экономика 02.02.2021 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 10:58
Экономика 02.02.2021 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 08:43
Экономика 02.02.2021 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 08:28
Экономика 02.02.2021 08:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 08:01
Экономика 02.02.2021 08:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
Галина Егорова: почему мирные горожане оказались в стороне величия Сталинградской битвы?Смотреть фотографии
12:38
Члена Волгоградского избиркома отправляют на «Сириус»Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде с 4-километрового проспекта уберут зараженные деревьяСмотреть фотографии
11:52
Аварийность в сетях «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году снизилась на 7 %Смотреть фотографии
11:12
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"Смотреть фотографии
11:01
В Волгограде риэлторы и строители сидят без зарплатыСмотреть фотографии
10:00
В Минприроды поставили условия для вырубки дубов в пойме под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:14
Louis Vuitton из подворотни: в Волгоградской области завернули "бутик" на колесахСмотреть фотографииCмотреть видео
07:54
УК «Новый дом»: в приоритете - качество и четкостьСмотреть фотографииCмотреть видео
20:38
Минстрой РФ высоко оценил комплексное развитие микрорайона «Долина» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежностьСмотреть фотографии
20:06
Банк «Открытие» приглашает на международную олимпиаду по анализу данных IDAO 2021Смотреть фотографии
20:06
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии ПаулюсаСмотреть фотографии
17:18
«Миша, помашите рукой»: Путин вышел на связь с лауреатами «Учителя года» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцам подсказали удобный способ отчитаться о доходах за 2020 годСмотреть фотографии
16:23
Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:51
Лучший учитель России увезет из Волгограда в Ростов-на-Дону хрустального пеликанаСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области уволился главврач Калачевской ЦРБСмотреть фотографии
15:03
Расскажите про Илюшу: волонтеры с шариками спасают жизнь тяжелобольного мальчика из Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосеСмотреть фотографии
13:21
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще пятерых человекСмотреть фотографии
13:10
Группа банка «Открытие» в 2020 году продемонстрировала рекордный рост объемов вложений клиентов в фондовый рынок и в инвестиционные страховые продуктыСмотреть фотографии
12:58
«Никого не побуждала»: Анна Мелконян отрицает причастность к убийству отца школьницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Спасся чудом: в Волгоградской области водитель фуры выжил после страшного ДТПСмотреть фотографии
12:01
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: Каждый должен помнить подвиг Советского СолдатаСмотреть фотографии
11:20
Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!»Смотреть фотографии
10:58
ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса более чем на 10%Смотреть фотографии
10:58
В Волгоградской области иномарка влетела в фуру: один погибшийСмотреть фотографии
10:30
Конец света: в Волгограде концессионера заподозрили в афере с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
10:27
«Ура Сталину! Ура Победе!»: спустя 78 лет в Волгограде воссоздали митинг победителейСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 