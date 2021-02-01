Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок
Экономика 01.02.2021 14:06 Новости компаний
0
01.02.2021 14:06 Новости компаний
Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2021 года.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:
· квартира в новостройке — от 0,9% годовых;
· квартира на вторичном рынке — от 7,3% годовых;
· ставка для семей с детьми — от 0,1% годовых;
· ставка по программе «Господдержка-2020» — от 0,1% годовых;
· сельская ипотека — от 2,7% годовых.
Минимальные процентные ставки по ипотеке действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учётом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.
"Уверены, что продление акции позволит ещё большему числу россиян приобрести жильё в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк. Ведь сейчас в электронном виде регистрируется 90% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке", - отметил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения МФЦ и Росреестра. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.
Фото ru.freepik.com
Реклама
Сбербанк упростил открытие вкладов онлайн03.02.2021 12:46
Экономика 03.02.2021 12:46
Аварийность в сетях «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году снизилась на 7 %03.02.2021 11:52
Экономика 03.02.2021 11:52
В Волгограде риэлторы и строители сидят без зарплаты03.02.2021 11:01
Экономика 03.02.2021 11:01
ВТБ: рынок розничного кредитования в России вырастет за год на 10%03.02.2021 10:48
Экономика 03.02.2021 10:48
УК «Новый дом»: в приоритете - качество и четкость03.02.2021 07:54
Экономика 03.02.2021 07:54
Минстрой РФ высоко оценил комплексное развитие микрорайона «Долина» в Волгограде02.02.2021 20:38
Экономика 02.02.2021 20:38
Банк «Открытие» приглашает на международную олимпиаду по анализу данных IDAO 202102.02.2021 20:06
Экономика 02.02.2021 20:06
ВТБ первым запустил онлайн-сервис подбора сберегательных и инвестиционных продуктов02.02.2021 17:46
Экономика 02.02.2021 17:46
Волгоградцам подсказали удобный способ отчитаться о доходах за 2020 год02.02.2021 16:31
Экономика 02.02.2021 16:31
Клиенты Сбербанка теперь смогут перенести платёж по кредиту на месяц02.02.2021 15:52
Экономика 02.02.2021 15:52
Пять новых возможностей СберБанк Онлайн02.02.2021 15:03
Экономика 02.02.2021 15:03
Группа банка «Открытие» в 2020 году продемонстрировала рекордный рост объемов вложений клиентов в фондовый рынок и в инвестиционные страховые продукты02.02.2021 13:10
Экономика 02.02.2021 13:10
ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса более чем на 10%02.02.2021 10:58
Экономика 02.02.2021 10:58
ГК «Волгострой»: что строим и когда сдаем02.02.2021 08:43
Экономика 02.02.2021 08:43
«Россети Юг - Волгоград» обеспечила электроэнергией 7 объектов здравоохранения в 2020 году02.02.2021 08:28
Экономика 02.02.2021 08:28
Реклама