В ЦБ РФ заявили «о жестком настрое» снизить инфляцию до 4%

Центробанк России принимает все меры для снижения инфляции и достижения цели в 4%. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

- Важно! Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности - это то, что поручено нам обществом, - сказал Тремасов на конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации.

В ЦБ указывают, что вернуть инфляцию к цели в 4% в текущем году скорее всего не получится.

- Первые два месяца текущие темпы роста цен, секвенцикальная динамика, можно сказать, скорость, с которой едет автомобиль, она двузначная, это десять плюс [процентов]. И при таком начале года, чтобы по году получить 4% инфляцию, мы должны эту скорость замедлить ниже 4% в оставшемся времени. Но это нереально, - поясняет специалист.

По его прогнозам, если инфляция в 2025 году уложится в 8%, это будет означать, что за последние пять лет она, в среднем, составит 9%.

В свою очередь агентство ПРАЙМ напоминает, в феврале ЦБ указывал, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. Однако для этого потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре.

Фото из архива V102.RU