Расследования

Суд отправил экс-мэра Волжского в колонию за гибель двух подруг в ДТП

Расследования 01.02.2021 12:06
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01.02.2021 12:06


Сегодня в Быковском районном суде Волгоградской области вынесли приговор бывшему мэру Волжского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Марина Афанасьева приговорена к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск одной потерпевшей стороны в 800 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Кроме того, бывший мэр Волжского лишена прав управления транспортными средствами на 2 года. Решение суда не вступило в законную силу. До этого момента Марина Афанасьева останется под подпиской о невыезде. 
Напомним, 29 января на очередном судебном заседании по обвинению Марины Афанасьевой в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерти двух человек, представитель прокуратуры запросил для подсудимой 4 года лишения свободы в колонии-поселении. При этом представители потерпевших не настаивали на реальном лишении свободы. 

В страшном ДТП, которое произошло 23 октября 2019 года на трассе трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", погибли две подруги Марины Афанасьевой, с которой они ехали за грибами. Автомобиль "Фольксваген Тигуан", за рулем которого находилась бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана "Дубрава" Любовь Федорова  и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Марина Афанасьева получила травмы и была госпитализирована. 
Марина Афанасьева в суде признала свою вину.  Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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