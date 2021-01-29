



Сегодня на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе введён в строй новый комплекс производства высокоиндексных масел.

Как сообщает ИА «Высота 102», запуск объекта, строительство которого началось в октябре 2018 года, осуществили федеральный министр энергетики Николай Шульгинов, полпред Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Соединив усилия, руководители открыли символическую задвижку. Тем самым, был дан старт работе нового высокотехнологичного оборудования.





Объём инвестиций в создание комплекса превысил 10 миллиардов рублей. Его ввод позволит вывести из оборота устаревшее оборудование, снизит энергопотребление и нагрузку на окружающую среду. Будет увеличен выпуск не уступающих по качеству зарубежным аналогам премиальных масел II и III группы. Для нефтеперерабатывающего сектора «ЛУКОЙЛа» комплекс является уникальным. Тем приятнее, что он открыт именно в Волгограде.





Объём инвестиций компании «ЛУКОЙЛ» в развитие ВНПЗ за последние пять лет составил около 48 миллиардов рублей. С 2015 года в числе крупных объектов здесь были запущены установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумного газойля и первая очередь промышленной солнечной электростанция.

В планах компании - ввод в эксплуатацию второй очереди солнечной электростанции мощностью 20 мегаватт.



