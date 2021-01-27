Экономика

Банк «Открытие»: 59% жителей ЮФО довольны местом своего проживания

Экономика 27.01.2021 20:34
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27.01.2021 20:34


Большинство жителей Южного федерального округа в целом довольны местом, где живут сейчас, таких в ЮФО 59%. При этом около половины не планируют переезд. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Несмотря на большое количество южан позитивно настроенных к своему месту жительства, 10% им не довольны. А 23% сообщили о том, что их ощущения склоняются скорее к негативному восприятию, но они в этом до конца не уверены.
Больше всего респондентам нравятся в ЮФО климат (этот фактор выделили 60% опрошенных), инфраструктура и возможности для отдыха и развлечений (39%), безопасность (35%) и качество образования (33%).
Только 13% в качестве плюсов своего региона назвали достойную зарплату, 16% доступную и качественную медицину, 17% возможности трудоустройства. А вот оценка дорожной и транспортной инфраструктуры на Юге оказалась самой низкой в стране, ее отметили лишь четверть участников опроса (при том что в среднем по России, вопреки расхожему мнению, дорогами довольны 47%).
Как и многие россияне (52%), 60% жителей ЮФО почувствовали на себе ухудшение экономической ситуации в своем регионе за последние три года. Респонденты указывают на ухудшение ситуации с зарплатами (55%), снижение возможностей трудоустройства (55%), падение качества и доступности медицины по месту жительства (49%).
46% россиян и столько же южан не планируют переезд. 16% считают, что если куда-то переезжать - то за границу. Еще 11% мечтают перебраться жить туда, где еще теплее.
А 10% задумываются о переезде в Москву или Петербург.
Опрос проводился 18-25 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.  

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