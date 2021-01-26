



На должность генерального директора «Открытие Факторинг», 100-процентной дочерней компании банка «Открытие», назначен Александр Пестов, ранее занимавший позицию директора по продажам в «Сбербанк Факторинг». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, благодаря его работе компании удалось достичь лидирующих позиций на рынке факторинга как по объему портфеля, так и количеству клиентов.

Александр Пестов сменил Артема Дурова, который в компании «Открытие Факторинг» работал с момента ее основания в 2016 году, сначала в должности исполнительного директора, а с августа 2019 года - в должности генерального директора.

Основными задачами Александра Пестова станет развитие факторингового бизнеса в регионах РФ и ключевых отраслях экономики, а также усиление кросс-сегментного взаимодействия в рамках группы «Открытие».

«Сейчас перед компанией стоит задача укрепления позиций на рынке факторинга, 2021 год мы посвятим наращиванию портфеля в ключевых регионах присутствия группы «Открытие», а также развитию инновационных клиентских предложений. Мы продолжим курс открытости и преемственности с фокусом на цифровизацию внутренних процессов и продуктовых решений», - отмечает Александр Пестов.

Александр Пестов пришел в банковский бизнес более 15 лет назад, в разные годы занимал управленческие позиции в «ВТБ Факторинг», «ТрансКредитФакторинг», «Финансовой Корпорации Открытие» и «Сбербанк Факторинг». Окончил НИУ «Высшая школа экономики» и Московский гуманитарно-экономический институт, имеет два высших образования по специальности «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

Женат, воспитывает трех детей. Увлекается активными видами спорта, дайвингом и рыбалкой.