Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»

Экономика 25.01.2021 17:49
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25.01.2021 17:49
В преддверии Татьяниного дня 25 января «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» (входят в финансовую группу «Открытие») по традиции подсчитали количество клиенток Татьян. В 2019 году свою жизнь в финансовой группе застраховали около 8 тысяч Татьян, в 2020-м – почти 10 тысяч. А полисы ОСАГО для своей машины в компании «Росгосстрах» приобрели порядка 61 тысяч автомобилисток с этим именем, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Татьяны доверили компании «Росгосстрах Жизнь» почти 1,9 млрд рублей. По-прежнему чаще всего они покупают полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), у 56% клиенток с таким именем оформлен этот продукт. У каждой третьей Татьяны есть ИСЖ сроком на 5 лет, а каждая четвертая оформила «детский» продукт (НСЖ, страхование от критических заболеваний, от несчастного случая и так далее).
Больше всего Татьян заключили новый договор с «Росгосстрах Жизнь» в 2019 году: тогда к компании присоединилось более 3,7 тысячи девушек и женщин с таким именем. В 2020-м сравнению с 2019 годом их стало больше на 2099, или на 20%. Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» продается через розничную сеть банка «Открытие».
Действующий полис ОСАГО от «Росгосстраха» имеет почти 61 тысяч автомобилисток по имени Татьяна. Причем, в последние три года количество Татьян, страхующих в компании свою автогражданскую ответственность, постоянно растет: в 2018 году их было чуть более 42,7 тыс., а в 2019-м 55,5 тыс.
«Росгосстрах Жизнь», «Росгосстрах» и финансовая группа «Открытие» поздравляют всех Татьян и студентов с Татьяниным днем!
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