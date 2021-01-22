В Ворошиловском районе Волгограда движение трамваев изменили из-за «поцелуя» на рельсах

Около 15.00 в Ворошиловском районе грузовик на повороте не уступил дорогу и врезался лоб в лоб с трамваем №7. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, авария произошла на пересечении улиц Баррикадной и Циолковского.

В результате ДТП никто не пострадал, но движение электротранспорта на время оформления происшествия сотрудниками ГИБДД пришлось изменить. Трамваи №№6 и 7 работали в измененных границах до разворотного кольца на остановке «Радомская», трамваи маршрута № 3 – «КИМ – Обувная фабрика».



