В Ворошиловском районе Волгограда движение трамваев изменили из-за «поцелуя» на рельсах

Происшествия 22.01.2021 16:30
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22.01.2021 16:30
Около 15.00 в Ворошиловском районе грузовик на повороте не уступил дорогу и врезался лоб в лоб с трамваем №7. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, авария произошла на пересечении улиц Баррикадной и Циолковского.
В результате ДТП никто не пострадал, но движение электротранспорта на время оформления происшествия сотрудниками ГИБДД пришлось изменить. Трамваи №№6 и 7 работали в измененных границах до разворотного кольца на остановке «Радомская», трамваи маршрута № 3 – «КИМ – Обувная фабрика».
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