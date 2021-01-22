Волгоградских чиновников оштрафовали за «тягомотину» с ликвидацией опасного наследия «Химпрома»





Волгоградский областной суд признал законным постановление Краснооктябрьского районного суда о назначении штрафа комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, ведомство запросило информацию у чиновников о причинах затягивания сроков заключения государственного контракта на выполнение работ по ликвидации химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО "Химпром". «Комитетом требования прокурора о предоставлении информации в срок не исполнены, в течении 28 дней с момента направления первого запроса велась переписка, явно направленная на затягивание сроков предоставления прокурору запрашиваемых документов», - пояснили в межрайонной природоохранной прокуратуре. Комитет оштрафован на 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на обезвреживание шламонакопителя завода "Химпром" в бюджете Волгоградской области предусмотрено 2 млрд 265 млн 300 тысяч рублей. Практически вся сумма (98%) выделена региону из федеральной казны. Мероприятия запланированы в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".

Всего на ликвидацию так называемого «Белого моря» бывшего промышленного гиганта Волгограда предполагается потратить 5,2 млрд рублей.

Справка. В 2019 года земельный участок, на котором расположено «Белое море», по итогам торгов передали в аренду за 433 тысячи рублей московской компании «Гарантбизнес».

Ранее был продан и сам производственный комплекс «Химпрома», который ушел с молотка за 103 млн рублей. Приобретателем явилось ООО «Промышленные технологии», зарегистрированное в столице Удмуртской республики - городе Ижевске. В 2018 году соучредитель этой фирмы Роман Троценко на Петербургском международном экономическом форуме принимал участие в переговорах с президентом японской компании. В результате было подписано соглашение о возможном создании на базе волгоградского «Химпрома» предприятия по производству метанола.

В прошлом году на воротах обанкротившегося химзавода появилась новая вывеска: «Волгоградский индустриальный кластер». Новые инвесторы заявляли о намерении к 2023 году построить на этом месте завод по производству метанола, а затем наладить выпуск полиэтилена, полипропилена и ферросилиция.

Так называемое «Белое море», глубина которого достигает примерно 40 метров, принято считать «бомбой замедленного действия. Федеральным проектом «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» до 2024 года предусмотрены ликвидация и рекультивация 24 гектаров шламонакопителя.



