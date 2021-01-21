В Волгограде трое рецидивистов попались на краже забора (ВИДЕО)











Троих подозреваемых в краже металлического забора в Краснооктябрьском районе Волгограда задержал наряд ДПС. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, с заявлением о пропаже четырех секций забора, расположенного напротив дома по улице Прибалтийская, обратился в полицию 59-летний сотрудник жилищно-коммунальной службы. Пропажу полицейские нашли в Тракторозаводском районе. В ходе патрулирования улиц они остановили отечественный автомобиль для проверки. Распиленные секции забора и инструменты были найдены в багажнике машины.

Злоумышленниками оказались трое ранее судимых мужчин 18, 19 и 48 лет. Они сознались в содеянном и рассказали, что украденный забор планировали сдать на металлолом, а вырученные деньги потратить. Возбуждено уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы.



