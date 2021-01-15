Автовоз с легковушками и фура опрокинулись на заснеженной трассе в Волгоградской области

Происшествия 15.01.2021 14:57
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15.01.2021 14:57
Испытания снегом не прошли водители автовоза и фуры в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, большегрузы попали в аварию на федеральной трассе Р-22 "Каспий". Автовоз, нагруженный легковыми автомобилями, съехал в кювет и перевернулся в Михайловском районе, а фура попала в ДТП в Новоаннинском районе. Водителю пришлось несколько часов ждать подменную машину, чтобы переложить груз. Помощь обоим водителям оказывали сотрудники полиции. К счастью, оба ДТП обошлись без пострадавших.
В настоящее время, по сообщению ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, движение по федеральным трассам в Волгоградской и Ростовской областях осуществляется в штатном режиме. Для уборки и очистки снега на дорогах работают 162 единицы дорожной техники в Волгоградской и Ростовской областях. Согласно прогнозам Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог в южных регионах, сегодня и предстоящие выходные дни осадки в виде сильного снега сохранятся. Местами туман и ухудшение видимости до 300-700 метров.
Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Телефоны круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:
- в Ростовской области: 8(863) 2329460;
- в Волгоградской области: (8442) 50-31-22.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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