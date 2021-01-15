Расследования

В Волгограде слесарю-газовику грозит 6 лет тюрьмы за смертельное ЧП в квартире

Расследования 15.01.2021 12:23
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15.01.2021 12:23


До 6 лет лишения свободы грозит 42-летнему слесарю по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления одной из коммерческих организаций Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Слесарь обвиняется по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).
ЧП произошло 27 октября 2020 года в одной из квартир дома №16 по ул.Санаторная в Кировском районе Волгограда. В ходе расследования установлено, что обвиняемый производил в квартире пуско-наладочные работы. В нарушение требований нормативной и технической документации, отсоединив газовую трубку от котла, он стал осуществлять продувку газового стояка. В результате произошла утечка газовой смеси с последующим воспламенением.
В тот момент помимо обвиняемого в помещении находилась 23-летняя хозяйка квартиры, а также 41-летняя женщина - контролер бытового газа ресурсоснабжающей организации. От полученных ожогов девушка впоследствии скончалась в медицинском учреждении, здоровью контролера был причинен тяжкий вред. Вину мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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