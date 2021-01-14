Это чудо: неизвестный волшебник закрыл сбор 160 млн рублей малышу из Волгограда





Фантастическую новость сегодня узнала семья маленького Артема Сармашова о закрытии благотворительного сбора 160 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» мама полуторагодовалого малыша Екатерина, еще вчера было собрано чуть более 17,8 млн рублей. То есть за сутки на счет мальчика, который страдает спинальной мышечной атрофией, поступило свыше 142 млн рублей. Точную сумму, которую перечислил тот самый анонимный благотворитель, мама Артема не знает – этими данными располагает только благотворительный фонд.





«Сегодня мне позвонили из фонда и сказали, что сбор закрыт благодаря доброму волшебнику, который не назвал свое имя. Мы будем благодарны ему всю жизнь. Наш сбор шёл 103 дня. Были дни подъёмов и отчаянья. И постоянное чувство, что время и болезнь идут за нами по пятам и наступают на пятки. Сейчас мне трудно поверить в случившееся и эмоции бьют через край. Спасибо огромное всем, кто нам помогал!», - говорит Екатерина.

СМА – это редкое генетическое заболевание. Оно приводит к дисфункции мышц, которые могут впоследствии атрофироваться. «Наш сынок очень активный и жизнерадостный. Но эта "болячка" словно сковывает его изнутри. Раньше Артём мог сам вставать у опоры, а сейчас... Сейчас не встает, сидит с поддержкой, в ногах нет опоры, быстро устает... Без лечения и эти навыки могут постепенно утратиться» , - рассказывала о течении болезни в соцсетях мама ребенка.





Теперь родителям Артема предстоит госпитализация в одну из федеральных клиник Москвы, где мальчику сделают инъекцию препаратом «Золгенсма». Это самый дорогой укол в мире, который дает шанс на полное излечение от СМА. В России данный медикамент разрешен только детям в возрасте до двух лет и весом не более 13,5 килограммов. «Золгенсма» пока не зарегистрирован в нашей стране, поэтому бесплатно государством не выдается. Столкнувшимся с бедой семьям приходится надеяться только на неравнодушных людей.

Екатерина поддерживает связь и с другими волгоградскими семьями, в которых есть дети с СМА. Известно, что часть денег, которые поступили на счета Артема в другие фонды, Сармашовы решили передать Артему Шахову из Фролово. О сборе средств 10-месячному младенцу ИА «Высота 102» уже сообщало.





На сегодняшний день в его копилке 13,8 млн рублей из необходимых 178 млн. «Спасибо, милые, за поддержку и помощь. Дай Бог Артему легко перенести укольчик и мягкой реабилитации», - написала сегодня в Инстаграме Анастасия. Семья Шаховых продолжает сбор Илье и тоже надеется на чудо, случиться которому может помочь каждый из нас.

Реквизиты для переводов: Все карты на Анастасию Сергеевну Ш. СберБанк: привязанный к карте номер телефона 89610748511 СберБанк карта: 2202 2001 0689 4148 Яндекс деньги: 4100115951307636 www.paypal.me/shakhova24 Банк Пойдём счёт: 40817810411002307969 по номеру телефона: 89047710725 Россельхозбанк счет: 40817810946050004109 Киви кошелёк: 89047710725



