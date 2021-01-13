



Психиатр-нарколог Михайловской ЦРБ оказался на скамье подсудимых по обвинению в служебном подлоге. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, в акте медосвидетельствования пьяного водителя врач указал, что алкоголя в его крови не обнаружено.

По версии следствия, с предложением подделать документ к медику обратился отец попавшегося на нетрезвой езде автолюбителя, который совершил ДТП. За отдельную плату врач взял анализ не у нарушителя ПДД, а у другого человека. В результате задержанный сотрудниками госавтоинспекции мужчина избежал административной ответственности. Также мужчине грозило уголовное наказание, поскольку он уже не в первый раз садился за руль после употребления спиртного.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Материалы переданы судье для решения вопроса о его принятии к производству.



