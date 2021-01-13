ВТБ финансирует строительство завода RuspoleBrands в Волгоградской области

Экономика 13.01.2021 11:56 Новости компаний
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13.01.2021 11:56 Новости компаний
ВТБ открыл ГК RuspoleBrands кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей сроком на восемь лет для строительства крупнейшего в России консервного завода по производству продукции торговой марки «Дядя Ваня».
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, финансирование предоставляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.
Строительство нового завода ведется в Волжском – городе-спутнике Волгограда. Основным направлением его деятельности станет производство маринованной продукции из свежих овощей и фруктов, выращенных на собственных полях компании в регионе. Проектная мощность составляет 40 млн банок в год, ассортимент будет насчитывать около 100 наименований. На первом этапе на предприятии будет создано более 500 рабочих мест.
«ВТБ активно работает по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса. Реализация этого крупного инвестиционного проекта позволит нашему клиенту снизить транспортные и логистические затраты и увеличить объемы выпускаемой продукции. Уверен, новое производство станет еще одной точкой роста экономики региона, а также позволит увеличить поступление налогов в областной бюджет», − отметил Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.
«Благодаря льготному финансированию ВТБ наше новое предприятие будет готово реализовать первую продукцию уже в 4 квартале 2021 года, что позволит обеспечить ежегодный рост продаж торговой марки «Дядя Ваня» не менее 20% в год», − подчеркнул Тигран Телунц, собственник ГК RuspoleBrands.
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