То пусто, то густо: чиновники оправдались за посленовогодние очереди в волгоградских поликлиниках

Общество 12.01.2021 14:24
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12.01.2021 14:24
Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов высказался сегодня о посленовогодних очередях в районных поликлиниках, на которые жаловались жители региона. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Николай Алимов рассказал, что медицинская помощь оказывалась жителям в рабочем режиме – функционировали центры амбулаторной диагностики, лаборатории, пациентам проводились КТ-исследования, выдавались бесплатные лекарства. «Были случаи, когда, действительно, поток увеличивался в поликлиниках, но нелинейно. Это зависело от даты и времени – в какие-то часы прибывало, в какие-то было достаточно пусто и спокойно», - сказал заместитель облкомздрава. Но, по его словам, комитет здравоохранения оперативно реагировал на конкретные ситуации, проводились совещания с руководителями медучреждений, а также «выводились дополнительные штаты».
Напомним, жители региона столкнулись с очередями в поликлиниках после новогодних праздников. Некоторые больные проводили в них по восемь часов. 7 января работу поликлиник проинспектировал руководитель облкомздрава Анатолий Себелев, который пообещал двойную оплату медикам за работу в выходные дни, а также призвал главных врачей привлекать к приему пациентов дополнительные силы.
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