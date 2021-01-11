Больше безлимита для клиентов малого и микробизнеса Сбербанка

Экономика 11.01.2021 15:04 Новости компаний
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11.01.2021 15:04 Новости компаний
Сбербанк расширяет возможности для клиентов малого и микробизнеса и предлагает воспользоваться новыми опциями. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, решение будет актуально для предпринимателей, бизнес которых подразумевает большое количество операций по счёту.
Теперь клиенты — юридические лица смогут без комиссии:
· осуществлять безлимитные платежи — совершать неограниченное количество переводов на счета юридических лиц клиентам других банков;
· переводить физическим лицам до 300 тысяч рублей в месяц;
· вносить любую сумму через банкомат.
Также клиенты банка смогут сэкономить до 30% на валютном контроле по сравнению со стандартным тарифом.
«У наших клиентов появляются новые возможности, за счёт которых предприниматели смогут сэкономить на комиссиях и активнее развивать свой бизнес. Например, клиенты могут приобрести опцию ʺБезлимитные переводы юрлицамʺ и не задумываться о количестве платёжных поручений и их стоимости. Или подключить опцию ʺСамоинкассацияʺ и не платить комиссию при внесении денежных средств через банкомат», — сообщил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.
Чтобы подключить новые опции, надо перейти в личный кабинет в интернет-банке СберБизнес, затем в области управления тарифами выбрать блок «Опции». Среди опций, возможных к подключению, отметить необходимую и нажать кнопку «Подключить». Опции доступны на всех пакетах услуг, кроме «Лёгкого старта», который предназначен для старта бизнеса.
Фото ru.freepik.com
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