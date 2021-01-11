Прокуратура выясняет причины покраснения реки и гибели рыбы в Волгоградской области





Прокуратурой Волгоградской области организована проверка после сообщений о покраснении воды в реке Арчеда и массовой гибели рыбы во Фроловском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе надзорной проверки будет проверена прозвучавшая в СМИ версия о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке реки Арчеда. После окончания проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Межведомственная проверка экологической ситуации во Фролово организована и комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Сегодня государственные инспекторы осмотрят береговую линию и акваторию Арчеды на предмет выявления водовыпусков. Для отбора проб из реки и водовыпусков привлечены специалисты лаборатории "Регионального центра экологического контроля".

В облкомприроды также пояснили, что работы по расчистке обводненного участка Арчеды с использованием земснарядов были остановлены еще в начале декабря 2020 года. "При этом мероприятия по расчистке русла не предусматривают использования препаратов или агрегатов, способных нанести урон окружающей среде. В декабре после окончания работ были взяты пробы воды — исследования показали, что физико-химические показатели соответствовали требованиям СанПиН", - сообщили в комитете.

Напомним, что о покраснении воды в реке Арчеда и гибели рыбы во Фролово стало известно в минувшие выходные. Фроловчане выкладывали видеоматериалы в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к этой проблеме журналистов и сотрудников природоохранных ведомств.