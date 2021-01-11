Подозреваемого в убийстве волгоградской пенсионерки поймали в Сочи

Расследования 11.01.2021 10:55
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11.01.2021 10:55
В Сочи задержан находившийся в федеральном розыске подозреваемый в убийстве пенсионерки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сегодня оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по г.Сочи совместно с коллегами-оперативниками из УМВД России по г.Волгограду и областного главка установили местонахождение подозреваемого в убийстве, на протяжении двух месяцев находившегося в федеральном розыске.
Тело 61-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 2 ноября 2020 года в частном домовладении Дзержинского района Волгограда. По факту убийства СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело.
Тогда по подозрению в причастности к преступлению в розыск был объявлен 62-летний Юрий Бессараб. Ориентировки с его приметами были направлены во все подразделения полиции страны.
В ближайшие дни задержанного доставят в Волгограда для проведения следственных действий.
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