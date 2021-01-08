Волгоградскую область накроет снег с дождем





Погода в Волгоградской области продолжает ухудшаться. На территорию региона надвигаются сильные осадки: в субботу, 9 января, ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и дождь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на со ссылкой на сайт gismeteo.ru, за день выпадет более 13 мм осадков.

По данным синоптиков, в Волгограде дождь начнется уже 3 часа ночи, к утру перейдет в сильный снегопад, затем вновь до конца дня пойдет дождь. На севере области ожидается преимущественно снег. Температура воздуха в Волгограде будет колебаться у нулевой отметки, по области возможны повышения до +6 градусов. Волгоградский ЦГМС предупреждает о налипании мокрого снега и гололедице.