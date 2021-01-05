Происшествия

В "затопленном" микрорайоне Волгограда спустя сутки устранили коммунальную аварию

Происшествия 05.01.2021 19:08
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05.01.2021 19:08


Авария на сетях водоснабжения диаметром 200мм в микрорайоне Жилгородок устранена. Об этом  ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения". Уборкой проезжей части и тротуаров от образовавшейся наледи занимаются муниципальные дорожные службы.
Напомним, со вчерашнего вечера по улицам Исторической и Гейне в Дзержинском районе Волгограда разливалась вода, а во дворе одного из домов из-под земли бил фонтан. Местные жители жаловались на то, что невозможно выйти из подъезда или наоборот зайти домой, не угодив в глубокую лужу.

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