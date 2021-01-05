В "затопленном" микрорайоне Волгограда спустя сутки устранили коммунальную аварию

Происшествия 05.01.2021 19:08
0
05.01.2021 19:08
Авария на сетях водоснабжения диаметром 200мм в микрорайоне Жилгородок устранена. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения". Уборкой проезжей части и тротуаров от образовавшейся наледи занимаются муниципальные дорожные службы.
Напомним, со вчерашнего вечера по улицам Исторической и Гейне в Дзержинском районе Волгограда разливалась вода, а во дворе одного из домов из-под земли бил фонтан. Местные жители жаловались на то, что невозможно выйти из подъезда или наоборот зайти домой, не угодив в глубокую лужу.
Реклама
На юге Волгограда аварийный дом смывает подземными водами05.01.2021 18:08
Происшествия 05.01.2021 18:08
В Волгограде коммунальная авария превратила хмурый Жилгородок в Венецию05.01.2021 12:56
Происшествия 05.01.2021 12:56
В Волгоградской области пожилую женщину насмерть сбил японский пикап05.01.2021 10:20
Происшествия 05.01.2021 10:20
Праздники в разгаре: в Волгоградской области продолжают гореть бани05.01.2021 10:02
Происшествия 05.01.2021 10:02
Сбила и уехала: в Волжском полиция задержала сбежавшую автомобилистку04.01.2021 11:41
Происшествия 04.01.2021 11:41
Машина всмятку: два человека погибли в страшном ДТП под Волгоградом04.01.2021 11:11
Происшествия 04.01.2021 11:11
Жители двух районов Волгограда опять остались без воды04.01.2021 10:37
Происшествия 04.01.2021 10:37
В Волжском в дачном массиве выгорели коттедж и фургон04.01.2021 08:27
Происшествия 04.01.2021 08:27
Три микрорайона в Волжском до сих пор остаются без тепла04.01.2021 07:50
Происшествия 04.01.2021 07:50
«Запустили обратку»: в четыре микрорайона в Волжском возвращают отопление и горячую воду03.01.2021 20:05
Происшествия 03.01.2021 20:05
«Много пара и кипятка»: в Волжском ликвидация порыва на теплотрассе проходит со сложностями03.01.2021 18:19
Происшествия 03.01.2021 18:19
В яму с кипятком в Волжском провалились пешеходы03.01.2021 16:55
Происшествия 03.01.2021 16:55
Порыв на теплотрассе в Волжском ликвидируют до конца дня03.01.2021 15:47
Происшествия 03.01.2021 15:47
В Волжском при порыве коммунальной трубы несколько человек получили ожоги03.01.2021 14:16
Происшествия 03.01.2021 14:16
В Волжском место рядом с грандиозной стройкой забросали коровьими головами03.01.2021 11:56
Происшествия 03.01.2021 11:56
Реклама