В "затопленном" микрорайоне Волгограда спустя сутки устранили коммунальную аварию





Авария на сетях водоснабжения диаметром 200мм в микрорайоне Жилгородок устранена. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения". Уборкой проезжей части и тротуаров от образовавшейся наледи занимаются муниципальные дорожные службы.

Напомним, со вчерашнего вечера по улицам Исторической и Гейне в Дзержинском районе Волгограда разливалась вода, а во дворе одного из домов из-под земли бил фонтан. Местные жители жаловались на то, что невозможно выйти из подъезда или наоборот зайти домой, не угодив в глубокую лужу.



