Происшествия

В Волгограде коммунальная авария превратила хмурый Жилгородок в Венецию

Происшествия 05.01.2021 12:56
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05.01.2021 12:56




Фонтан воды второй день бьет из-под земли во дворе дома №3А по улице Гейне в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, тротуары и внутриквартальные дороги близлежащих домов  залиты водой вперемешку со снежной кашей. "Невозможно элементарно выйти из подъезда - вода стоит по щиколотку. По нашему вызову коммунальщики пригнали трактор, который покрутился и уехал. Сказали, ждите - устраним. И за что мы платим концессионерам деньги?", - жалуются люди.
Обитатели Жилгородка уже прозвали свой далеко не самый элитный микрорайон "итальянской Венецией". На толпы туристов жильцы многоэтажек не претендуют - одной аварийной бригады им будет достаточно.
В пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения" информагентству пояснили, что заявка на устранение течи, которая произошла на сетях водоснабжения, принята. В ближайшее время коммунальщики начнут восстановительные работы, которые должны быть завершены до конца сегодняшнего дня.
Напомним, на минувшей неделе в Волгограде произошло сразу несколько крупных коммунальных аварий. Без воды длительное время находились жители Краснооктябрьского района, где произошло два порыва на магистральном водопроводе, а также Дзержинского, в котором  по причине скачка электроэнергии из строя выходила насосная станция.
Видео: Роман Добрых.

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