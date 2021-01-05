









Фонтан воды второй день бьет из-под земли во дворе дома №3А по улице Гейне в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, тротуары и внутриквартальные дороги близлежащих домов залиты водой вперемешку со снежной кашей . "Невозможно элементарно выйти из подъезда - вода стоит по щиколотку. По нашему вызову коммунальщики пригнали трактор, который покрутился и уехал. Сказали, ждите - устраним. И за что мы платим концессионерам деньги?", - жалуются люди.

Обитатели Жилгородка уже прозвали свой далеко не самый элитный микрорайон "итальянской Венецией". На толпы туристов жильцы многоэтажек не претендуют - одной аварийной бригады им будет достаточно.

В пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения" информагентству пояснили, что заявка на устранение течи, которая произошла на сетях водоснабжения, принята. В ближайшее время коммунальщики начнут восстановительные работы, которые должны быть завершены до конца сегодняшнего дня.

Напомним, на минувшей неделе в Волгограде произошло сразу несколько крупных коммунальных аварий. Без воды длительное время находились жители Краснооктябрьского района, где произошло два порыва на магистральном водопроводе, а также Дзержинского, в котором по причине скачка электроэнергии из строя выходила насосная станция.

Видео: Роман Добрых.