Общество

Волгоград занял позорное место в рейтинге качества жизни российских городов

Общество 05.01.2021 10:39
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05.01.2021 10:39


Волгоград вместе с Читой заняли последние места в рейтинге качества жизни, подготовленным аналитиками Финансового университета при Правительстве РФ, по итогам 2020 года. Как сообщает ИА «Высота 102», эти города расположились на 74-75 местах в списке российских территорий с населением выше 250 тысяч человек, набрав по 55 баллов из 100 возможных. 
Качество жизни оценивалось по нескольким показателям – распространенность так называемого деструктивного поведения (бытовое насилие, бытовой травматизм, опасное управление транспортом), уровень здравоохранения, ЖКХ, образования, состояние дорог, доходы населения, интерес к культурным ценностям, конфликтность социальных отношений, условия для развития бизнеса, оценка качества работы местных властей и т.д. Волгоград отличился лишь по распространенности деструктивного поведения – здесь жители оценили уровень бытового насилия и бытового травматизма по  максимуму. Меньше всего баллов волгоградцы поставили сфере ЖКХ. Также, согласно рейтингу, большое количество горожан признались в стремлении уехать из города. Высоким оказался процент горожан, которые указали на социальную конфликтность как отличительную черту областного центра. 
Самыми лучшими городами для жизни, и это не новость, признаны Москва, Санкт-Петербург, Грозный. Так, столица по опросам москвичей набрала 100 баллов. Однако и в Калуге, и в Казани, и в Севастополе, и в Екатеринбурге, и в Сочи, и в Набережных Челнах тоже жить комфортно. Уровень жизни в этих городах оценивается в пределах 80-75 баллов. 
Интересно, что Волжский опередил Волгоград по индексу качества жизни, набрав 68 баллов. Город Волгоградской области отличился и  по критерию состояния дорог. В Волжском, отметили аналитики, лучшие дороги, лучшая дорожная полиция и хорошо работающий общественный транспорт. Также здесь, отмечено в исследовании, низкая вероятность попасть в пробку или в ДТП.

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