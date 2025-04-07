Волгоградцам рассказали, как оформить срочные пенсионные выплаты





Жители Волгоградской области могут оформить срочную пенсионную выплату. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, данный инструмент позволяет жителям региона получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев.

На срочную пенсионную выплату могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, у которых есть пенсионные накопления, страховой стаж от 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Соцфонд или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через МФЦ, по почте или на портале Госуслуги.