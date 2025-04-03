В Саратове возродили военное химучилище

В Саратове распоряжением Правительства РФ создано Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени генерал-лейтенанта Кириллова, где смогут проходить обучение 600 курсантов. Об этом со ссылкой на документ за подписью Михаила Мишустина сообщило ИА «СарИнформ». Сообщается, что вуз будет работать под началом Министерства обороны России.

Основной целью училища станет наращивание выпуска высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты.

– При обучении будет использоваться опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Сотрудники заведения, кроме обучения, будут заниматься научными исследованиями в интересах обороны. После пяти лет обучения выпускникам будет присваиваться квалификация «инженер» и воинское звание лейтенанта, – передает «СарИнформ».

Вновь созданное саратовское училище по сути станет преемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, которое существовало с 1932 года и было расформировано в 2009 году.

В 2024 году, напоминает издание, в Саратове возродили артиллерийское училище.

Фото: архив ИА «Высота 102»