В Госдуме планируют обязать надевать намордники на все крупные породы собак





Рабочая группа по совершенствования законодательства в Госдуме предложила обязать надевать намордники на все крупные породы собак. Об этом заявил 5 апреля зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передает V102.RU.

Сейчас обязательный выгул собак в наморднике и на поводки введены на породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также помеси собак этих пород.

- Мы хотим получить оценку от правительства и экспертное мнение субъектов, потому что, если животное большое, возможно, в этом тоже есть здравый смысл — выгуливать его в наморднике и на поводке. Но для того чтобы это действовало, они должны быть включены в этот перечень, - пояснил Спиридонов.