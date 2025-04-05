Федеральные новости

В Госдуме планируют обязать надевать намордники на все крупные породы собак

Федеральные новости 05.04.2025 21:22
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05.04.2025 21:22


Рабочая группа по совершенствования законодательства в Госдуме предложила обязать надевать намордники на все крупные породы собак. Об этом заявил 5 апреля зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передает V102.RU. 

Сейчас обязательный выгул собак в наморднике и на поводки введены на породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также помеси собак этих пород.

- Мы хотим получить оценку от правительства и экспертное мнение субъектов, потому что, если животное большое, возможно, в этом тоже есть здравый смысл — выгуливать его в наморднике и на поводке. Но для того чтобы это действовало, они должны быть включены в этот перечень, - пояснил Спиридонов. 

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