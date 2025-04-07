Волгоградский предприниматель намутил со сроком годности молока

Общество 07.04.2025 11:20
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07.04.2025 11:20
Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов на площадке предпринимателя, зарегистрированного в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление ведомства, судя по документам, оформленным ветврачом, на партию сырого молока в объеме 94 кг был указан некорректный срок годности.
Это обстоятельство могло привести к выпуску в оборот некачественной продукции, так как определить, когда истекает реальный срок годности, не предоставляется возможным.
Предприниматель получил предостережение, а в адрес комитета ветеринарии Волгоградской области направлены материалы для принятия мер реагирования. Оформленные документы аннулированы.
Фото V102.RU (архив)
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