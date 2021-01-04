Расследования 04.01.2021 12:21
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04.01.2021 12:21
По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту коммунальной аварии в Волжском, в результате которой в больнице скончался 75-летний мужчина. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося накануне на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира.
По предварительным данным следствия, от высокого давления на теплотрассе произошел разрыв шва длиной около 70 сантиметров. Напор кипятка размыл грунт, что привело к обрушению асфальта на проезжей части. Пострадали четыре человека в возрасте от 29 до 75 лет, включая спасателя, который помогал людям выбраться из ямы с кипятком. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу скорой помощи №25 в Волгограде, где в отделении реанимации и интенсивной терапии скончался самый пожилой пациент.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Добавим, что проверку по факту случившегося также начала прокуратура Волгоградской области, а губернатор региона поручил выяснить причины случившегося и принять меры по предупреждению подобных происшествий.
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