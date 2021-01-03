Происшествия 03.01.2021 20:05
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03.01.2021 20:05
Бригады «Волжских тепловых сетей» приступили к заполнению обратного трубопровода магистралей на четыре микрорайона Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, отопление и горячая вода уже поступают в микрорайоны 25, 26, 31 и 32. Пока остаются без тепла три микрорайона – 27, 28 и 32а. Однако в ближайшее время решится вопрос по обеспечению ресурсами и данных жилых массивов.
Как стало известно ИА «Высота 102», место порыва трубопровода обнаружено. Это удалось сделать после откачки кипятка. Бригады работают над ликвидацией аварии.
Напомним, ЧП случилось сегодня на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Из-за порыва трубы кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился. Это произошло рядом с пешеходным переходом. Пострадали четверо человек, пешеходы и спасатель. Все они с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в волгоградскую клиническую больницу №25. 194 многоквартирных дома остались без тепла и горячей воды.
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