



На выдачу жилищных сертификатов медработникам в бюджете Волгоградской области на 2021 год предусмотрены деньги. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные контрольно-счетной палаты региона, на принятие новых финансовых обязательств областному комитету строительства выделено 30 млн рублей.

Служебное жилье медикам, которые оказывают первичную и скорую помощь людям, будут выдавать во исполнение поручений президента России, первое из которых датировано еще июлем 2019 года. При этом должна быть предусмотрена возможность приватизации таких служебных квартир. В соответствии с решением главы государства данные расходы берут на себя региональные бюджеты.

В ноябре прошлого года Волгоградская областная дума откорректировала региональный закон о жилищном фонде, прописав порядок обеспечения медиков недвижимостью. Врачи или медсестры смогут оформить право собственности на квартиры при одновременном соблюдении нескольких условий. Так, у медработников должно быть не менее 10 лет трудового стажа не менее чем на одной ставке в медучреждениях. Также медик и (или) члены его семьи не должны являться собственниками жилых помещений или нанимателями по договорам социального найма, а также договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Кроме того, медработником не должно быть ранее реализовано право на однократную бесплатную приватизацию жилья.

В поручении Владимира Путина от 2 сентября 2019 года также было указано, что нуждающимся медработникам в приоритетном порядке должны предоставлять земельные участки для жилищного строительства и выдавать льготные ипотеки.