



Печальные данные по демографии организаций малого бизнеса опубликовал Росстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, за период с января по сентябрь 2020 года в Волгоградской области родились 1070 фирм, тогда как умерли – 3402. Добавим, именно такие обозначения – «родились» и «умерли» используют в Росстате.

Всего в регионе за обозначенный период активными, то есть действующими значились 24528 организаций. Тревожно, что больше всего среди «почивших в бозе» организаций, которые работали пять лет – 311 фирм. Также закрылись 255 малых предприятий, действующих четыре года. Меньше всего среди ликвидированных организаций тех, кто работал всего год – 63 предприятия.

Надо сказать, что во всех регионах ЮФО за прошедший год пандемии количество умерших организаций превысило родившихся. Но в большинстве регионов разница между этими показателями не превысила двух раз. Например, в Краснодарском крае открылись 5608 малых предприятий, закрылось – 12383. При этом в данном субъекте активными считаются 88200 компаний. В Калмыкии таких фирм меньше всего – 1865. В этой республике в прошлом году появились 113 новых организаций, а закрылось – 247.



