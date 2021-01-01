Здравоохранение

Волгоградский губернатор приехал в онкоцентр

Здравоохранение 01.01.2021 14:20
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01.01.2021 14:20


В первый день 2021 года губернатор Волгоградской области посетил новый корпус онкодиспансера, который возводится в Волгограде в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, общая готовность нового корпуса превышает 60%, работы идут без отставаний от графика. Само здание полностью построено, завершен монтаж лифтов и оборудования холодоузла. Ведется монтаж инженерных коммуникаций, идут работы на витражах надземного перехода, обустраивается вентилируемый фасад, продолжается внутренняя отделка, установка радиаторов отопления и противопожарных дверей.

Уделяется внимание устройству систем экстренного вызова персонала, контроля и управления доступом. Губернатор осмотрел новый корпус, а потом посетил маленьких пациентов Волгоградского областного онкодиспансера, поздравил их с праздником.
В составе строящегося лечебно-диагностического модуля запланированы детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Общая площадь двухсекционного корпуса — 19,9 тысячи квадратных метров. Помимо лечебно-диагностического корпуса на территории онкодиспансера планируется возвести центр позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов (ПЭТ-центр). Завершено проектирование современного радиологического центра. Сегодня принято решение о его строительстве. Планируется, что работы по возведению всех объектов регпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» завершатся в 2022 году.
Продолжается обновление и действующего корпуса Волгоградского областного онкологического диспансера, в том числе масштабный ремонт идет в отделении гематологии. В частности, в 2020 году здесь смонтирован медицинский климатизированный модуль «Чистые помещения» — теперь в боксах для лечения пациентов с высоким риском инфекционных осложнений будет поддерживаться максимальная стерильность среды. Ранее обновление коснулось рентгендиагностики, отделения паллиативной помощи, рентген- и лучевой терапии, дневного стационара.
Ежегодно в Волгоградской области выявляют около 11 тысяч злокачественных заболеваний. В регионе ведется работа по развитию онкослужбы, созданию эффективной цепочки от диагностики на ранних стадиях, лечения до реабилитации. 
Открытые десять Центров амбулаторной онкопомощи уже охватили порядка миллиона жителей региона, до конца 2021 года будут созданы еще четыре ЦАОПа с единым координирующим началом на базе онкодиспансера. 

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