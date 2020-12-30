Экономика

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования 2021

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Экономика 30.12.2020 16:40 Новости компаний
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30.12.2020 16:40 Новости компаний

С 1 января ВТБ начнет выдавать кредиты в рамках возобновленной государственной программы льготного автокредитования. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, клиенты смогут со скидкой приобрести в кредит автомобиль, произведенный в 2021 году, цена которого не превышает 1,5 млн рублей. Дисконт от стоимости транспортного средства составит 10%, для регионов ДФО – 25%.
«В уходящем году госсубсидирование сыграло определяющую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии. Программа поддержала не только население, но и автопроизводителей, сумела сохранить рабочие места. В  ВТБ транспортные средства на льготных условиях в 2020 году смогли пробрести более 22 тыс. клиентов на сумму 13,4 млрд рублей. Сегодня каждый второй автокредит оформляется именно в рамках госпрограммы. Понимая особенную важность предоставления льготных условий для населения и появившийся за время пандемии отложенный спрос, ВТБ уже с 1 января начнет принимать заявки и выдавать автокредиты во всех автосалонах-партнерах», – прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.
Средняя стоимость транспортного средства по господдержке составила по итогам 2020 года 878 тыс. рублей. Лидерами в этом сегменте стали LADA, Hyundai и KIA, на которые приходится около 90% всех продаж.
В новом году под субсидию попадут автомобили, произведённые с 1 декабря 2020 г., а льготные условия кредитования по-прежнему будут действовать для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.
В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО.
Максимальная стоимость транспортного средства не должна превышать 1,5 млн руб., возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ, Kia, Hyundai, Renault. Также в рамках госпрограммы теперь можно приобрести со скидкой автомобили марки Datsun (модели On-Do и Mi-Do). Первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.
ВТБ входит в ТОП-3 лидеров российского рынка автокредитования. За 11 месяцев 2020 года банк выдал более 82,8 тыс. автокредитов на сумму 71 млрд рублей. 

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