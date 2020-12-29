Расследования

В Волгограде страховщик украл из бюджета 160 млн рублей фермерских субсидий

Расследования 29.12.2020 15:45
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29.12.2020 15:45


В Волгограде под суд идет страховщик  за аферу с полисами страхования урожая на 160 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, 47-летний мужчина и его 34-летняя знакомая обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты дела подыскивали фермеров, которым предлагали оформить полисы страхования урожая с господдержкой. Аграрии должны были оплатить страховой компании 50% стоимости полиса, после чего предоставить данные в комитет сельского хозяйства Волгоградской области с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат.
После того как половина стоимости полисов оплачивалась сообщниками в подконтрольную страховую организацию от имени сельхозпроизводителей, обвиняемые подавали документы для компенсации второй части страховой премии. В дальнейшем полученные деньги распределялись между сообщниками. Всего было похищено из федерального и регионального бюджетов более 160 млн рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 
Уголовное дело в отношении обвиняемых насчитывает 134 тома, обвинительное заключение – в 7 томах. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы и еще одного сообщника находится на завершающей стадии расследования.







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