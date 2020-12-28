Расследования 28.12.2020 15:46
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28.12.2020 15:46
Перед судом в Волгоградской области предстанут бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков и трое его сообщников по обвинению в хищении 7200 метров канализационных труб. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении четырех жителей Светлоярского района. Они обвиняются по ч.4 ст.158 УК РФ (кража в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые с июня по июль 2019 года на территории хутора Кресты Светлоярского района похитили металлические трубы протяженностью 7200 метров. Сумма материального ущерба, причиненного администрации Светлоярского муниципального района, превысила 11 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Вину трое обвиняемых отрицают, один – признает. Прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Как стало известно "Высоте 102", перед судом предстанут бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков и его подельники - Александр Харланов, Рустам Дусченов и Валентин Углянцев. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее, напомним, в Светлоярский районный суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного сообщника обвиняемых - 48-летнего Евгения Углянцева, выделенное в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговором, вынесенным 25 декабря текущего года, ему назначено 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Пока в законную силу он не вступил.
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